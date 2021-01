Lazio Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: Immobile e Milinkovic-Savic dominano

La Lazio ha superato in rimonta il Sassuolo grazie alle reti di Milinkovic-Savic ed Immobile: questi i voti dei quotidiani

La Lazio vince e convince e contro il Sassuolo arriva la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Immobile e Milinkovic-Savic firmano la rimonta biancoceleste che rilancia le ambizioni da Champions League della squadra di Inzaghi.

L’attaccante campano è, ovviamente, il migliore in campo per molti quotidiani che gli hanno assegnato un 7/7.5 in pagella.

GAZZETTA DELLO SPORT: Reina 6, Patric 5 (Parolo 6), Acerbi 6, Radu 6.5, Lazzari 6.5 (Lulic sv), Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 5.5 (Escalante sv), Akpa Akpro 5.5, Marusic 6.5, Correa 5.5 (Caicedo 6), Immobile 7. Inzaghi 6.5

CORRIERE DELLA SERA – Reina; 6, Patric 5.5 (Parolo 6), Acerbi 5.5, Radu 6, Lazzari 5.5 (Lulic sv), Milinkovic-Savic 8, Leiva 5.5 (Escalante sv), Akpa Akpro 5.5, Marusic 7.5, Correa 6.5 (Caicedo 6), Immobile 7. Inzaghi 6.5

CORRIERE DELLO SPORT – Reina 6, Patric 6 (67′ Parolo 6,5), Acerbi 6, Radu 6,5, Lazzari 6 (75′ Lulic sv), Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (75′ Escalante sv), Akpa Akpro 6,5, Marusic 6,5, Correa 6,5 (67′ Caicedo 6), Immobile 7 (86′ Muriqi sv), Inzaghi 7.