Ballotta racconta la Lazio di ERIKSSON: «Con lui potevamo vincere di più, avevamo…» Le parole dell’ex portiere biancoceleste

In occasione del ritorno all’Olimpico di Eriksson, grande ospite per Lazio–Sassuolo, l’ex portiere biancoceleste, Marco Ballotta, ha parlato del periodo in cui il tecnico era alla guida della squadra. Le sue parole ai microfoni di dotsport.it

«Sven era un grande gestore. Potevamo vincere un po’ di più, ma lui era l’ideale per quella squadra. Avevamo solo nazionali, quindi gestire non era facile. A Eriksson davo una mano in panchina, avevamo un bel rapporto. A volte gli facevo notare delle cose, perché credo che un allenatore, essendo concentrato su alcuni aspetti, possa perdersene altri. Quindi un altro punto di vista era interessante. Aveva una fiducia estrema nei miei confronti. Sentivo la sua fiducia. Oggi quella squadra avrebbe pochi rivali. Già all’epoca eravamo fra i migliori d’Europa, ma oggi secondo me ora il nostro livello sarebbe ancor più alto»