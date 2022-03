Immobile riparte dalla Lazio: contro il Sassuolo sarà duello a Scamacca

Dopo la delusione con la Nazionale, Immobile riparte dalla Lazio, E la sfida con il Sassuolo, sarà anche Ciro contro Scamacca

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, quello che andrà in scena all’Olimpico, sembra quasi un duello tra il presente e il futuro già designato. Il 23enne ha realizzato 13 gol in questo campionato, ma di fronte avrà chi con la maglia biancoceleste ha fatto incetta di record. E in queste ultime otto partite vuole raggiungere altri obiettivi e traguardi.