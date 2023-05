Lazio-Sassuolo, i precedenti tra le due formazioni

Lazio-Sassuolo, domani si disputa il 20° match tra le due formazioni, e i precedenti incontri sorridono alla squadra di Sarri

Domani sera allo stadio Olimpico va in scena il 20° confronto in campionato tra la Lazio e il Sassuolo, e i biancocelesti non possono più permettersi di sbagliare dopo lo scivolone con Torino e Inter. I precedenti 19 incontri sorridono ampiamente alla squadra di Maurizio Sarri, i quali contro i nerovedi hanno vinto 11 volte mentre sono 5 i successi della formazione di Dionisi. L’ultima vittoria della Lazio è quella della gara d’andata grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson.

Gli emiliani invece hanno vinto l’ultima volta a Roma nel 2019/20 per 1-2 cancellando definitivamente i sogni scudetto dei biancocelesti di Inzaghi