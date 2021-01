Lazio Sassuolo, Giua bocciato dai quotidiani: l’intervento di Ferrari era da rosso

Bocciato completamente l’operato di Antonio Giua in Lazio Sassuolo: manca un rosso a Ferrari per fallo su Immobile

Bocciato l’operato di Antonio Giua in Lazio-Sassuolo. I quotidiani elencano gli errori fatti dal fischietto della sezione di Olbia, che si prende un 5 sia dalla Gazzetta dello Sport sia dal Corriere dello Sport.

GAZZETTA VOTO 5 – «Si perde il fallo di Ferrari su Immobile: era chiara occasione da gol e rosso. I giocatori faticano a rispettare le sue scelte, ma lui fa poco per placare proteste e urla continue, vedi Immobile che lo rincorre platealmente e resta impunito»

CORRIERE DELLO SPORT VOTO 5 – «Insufficiente la partita di Giua, con un errore grave (rosso mancato a Ferrari) e tante incertezze sia tecniche che disciplinari. Trascinato in A con il peso del talento a tutti i costi affibbiatogli da Nicchi quando era in C, non raggiunge. a pieno la maturità».