Lazio Sassuolo, Gazzola: «Sfida tra due big. Acerbi grande uomo»

Le parole dell’ex neroverde Gazzola su Lazio Sassuolo

Al match program della Lazio è intervenuto Marcello Gazzola, ex calciatore degli emiliani. Di seguito le sue parole.

«Sarà una partita di livello, tra due big del campionato. La Lazio si può considerare tale da diverso tempo, mentre il Sassuolo è cresciuto molto negli ultimi anni. Inoltre sono sono molto vicine in classifica: sarà uno scontro diretto per un posto in Europa. Acerbi? Abbiamo giocato insieme per diversi anni, ha sempre avuto una grande forza di volontà, soprattutto nel periodo della malattia, il periodo più buio della sua vita. Sono cose che ti rimangono dentro: quando dietro il calciatore c’è un grande uomo, si può fare la differenza in ogni realtà, piccola o grande che sia. Oggi? Quest’anno il Sassuolo l’ho visto molto bene a centrocampo, con Locatelli che ha avuto una crescita importante. Mi aspetto quindi un un gran duello in mezzo al campo, dove entrambe le squadre sono molto forti».