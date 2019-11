Sassuolo, il punto sugli infortunati in vista della Lazio

Il Sassuolo fa la conta degli indisponibili. Da Defrel a Berardi, passando per Traorè: il punto della situazione

Il Sassuolo è la prossima avversaria della Lazio. A Formello, Inzaghi sta tirando a lucido l’undici migliore da far scendere in campo; al Mapei Footbal Center, invece, De Zerbi deve fare i conti con qualche assenza di troppo.

Defrel – come si legge sul sito ufficiale del club – è fermo, mentre Berardi, Chiriches, Pegolo ed Obiang hanno svolto un lavoro differenziato.

Si complicano le scelte per il mister che non potrà nemmeno schierare Traorè come trequartista, perchè impegnato con la Coppa d’Africa Under 23.