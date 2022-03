Lazio-Sassuolo, la società ricorda la vendita dei biglietti – FOTO

In vista di Lazio-Sassuolo, la società ha voluto ricordare la vendita dei biglietti per la sfida: i prezzi

Il ritorno della Serie A ormai è davvero dietro l’angolo. Sabato la Lazio ospiterà il Sassuolo, in una sfida crocevia per un posto in Europa.

Ed ecco che, in vista del match con i neroverdi, la società biancoceleste, attraverso i canali social, ha voluto ricordare la vendita dei biglietti.

La spinta del pubblico potrebbe essere davvero decisiva per conquistare i tre punti e rilanciarsi dopo il pesante ko nel derby.