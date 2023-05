Lazio, Sarri vuole far incassare a Lotito 30 milioni extra: ecco come. Il tecnico vuole la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana

Come riporta Il Messaggero, il Comandante della Lazio, Maurizio Sarri, vuole la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana (i biancocelesti devono arrivare al secondo o terzo posto in classifica) per garantire a Lotito gli introiti della competizione che si aggiungerebbero ai 50 ottenuti dalla qualificazione in Champions.