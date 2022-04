Lazio, Sarri punta sul fattore Olimpico e cerca il tris contro il Torino

Maurizio Sarri può contare sul fattore Olimpico nelle ultime 6 giornate di campionato: Lazio a caccia della terza vittoria consecutiva

Maurizio Sarri vuole la terza vittoria consecutiva questa sera contro il Torino. Come riportano Repubblica e Corriere dello Sport, la Lazio non infila una striscia simile dall’aprile di un anno fa (in quel caso i successi furono 5). Il Comandante può contare sul fattore Olimpico: sono 31 i punti in 15 partite tra le mura amiche, i biancocelesti sarebbero quarti se considerassimo solo le gare casalinghe.

Nessuna squadra ha perso meno partite in casa: gli unici KO sono quelli contro Juventus e Napoli. Inoltre Sarri può vantare un ottimo score anche contro il Torino: in Serie A solamente contro il Genoa ha disputato più gare da allenatore senza perdere che contro i Granata con la Lazio che ha segnato almeno una rete in 15 delle ultime 16 partite giocate contro gli uomini di Juric (31 reti, 1.9 di media): sono rimasti a secco l’ultima volta il 18 maggio di un anno fa.