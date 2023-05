Lazio in difficoltà fisica: Sarri ammette un suo errore che può costare gravissimo. I bianconcelesti non sono più brillanti

Lo stesso Sarri non è riuscito a fornire una causa precisa su questo cambio di

rendimento della Lazio. Dopo il ko contro il Torino si era assunto alcune responsabilità, confessando di avere forzato la preparazione per mettere la benzina necessaria per affrontare il finale di campionato. Il risultato, però, è stato opposto: la Lazio, dai granata in poi, si è spenta, dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, salvo gli ultimi minuti della sfida contro il Lecce.