Lazio, Sarri: «La sfida di Supercoppa è stata sbagliata a livello mentale»

Lazio, le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa sulla sconfitta in Supercoppa Italiana dello scorso 22 dicembre

Sono passate poco più di due settimane dalla vittoria in Supercoppa Italiana della Lazio e in casa Juventus si cerca ancora di capire il perché della sconfitta schiacciante. Il mister bianconero Maurizio Sarri non si dà pace e prova a trovare delle risposte. Ieri durante la conferenza stampa per la gara contro il Cagliari è tornato a parlare del match di Riyad e ha detto:

«Abbiamo lavorato sui tanti errori che abbiamo commesso. Da ieri abbiamo cominciato a lavorare sul Cagliari ma prima ci siamo concentrati su di noi. Bisogna lavorare sulla mentalità perché veniamo da una partita in cui abbiamo sbagliato più mentalmente che tecnicamente o tatticamente».