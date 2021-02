Lazio Sampdoria, spunta Ramirez nelle prove tattiche di Ranieri

Le probabili scelte di Claudio Ranieri in vista del match tra la Sampdoria e la Lazio di Inzaghi di domani

Ranieri mischia le carte in vista del match contro la Lazio e non esclude il 4312. Nell’ultima seduta infatti, è stato provato Gaston Ramirez alle spalle della coppia Quagliarella-Keita. L’alternativa è Jankto, mentre in attacco Torregrossa e Verre inseguono, ma il favorito rimane capitan Quagliarella.

Candreva potrebbe essere retrocesso al ruolo di mezzala, con Silva ed Ekdal a completare il reparto. Difesa confermata: laterali bassi saranno Bereszynski e Augello, da centrali agiranno Yoshida e Colley.