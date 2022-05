Lazio, la notte degli spagnoli in un Olimpico ritrovato

I gol degli spagnoli Luis Alberto e Patric permettono alla Lazio di trovare tre punti importanti nella corsa per l’Europa

Una partita non semplice, come sottolineato da Il Corriere dello Sport. La Sampdoria ha chiuso bene tutti gi spazi, ma i biancocelesti hanno messo in mostra pazienza e maturità. A illuminare è stato il Mago. Ora la Roma, in attesa del match di domani con la Fiorentina, è alle spalle. Ma a colpire è soprattutto un Olimpico ritrovato e la sciarpata dei 35mila dopo il fischio finale.