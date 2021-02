Lazio Sampdoria, possibile novità in mezzo al campo per i blucerchiati: i dettagli

Testa già alla Lazio per la Sampdoria di Ranieri: deludono a centrocampo Thorsby e Adrien Silva: Albin Ekdal pronto a tornare titolare

La Sampdoria ha poco tempo per festeggiare la sofferta vittoria di ieri pomeriggio contro la Fiorentina. Da domani i blucerchiati si ritroveranno a Bogliasco per pensare alla delicata trasferta con la Lazio. Poche garanzie dalla coppia Silva-Thorsby a centrocampo, con il tecnico Claudio Ranieri pronto a restituire le chiavi del centrocampo ad Albin Ekdal.

Lo svedese, partito dalla panchina a Benevento e con i viola, si candida per una maglia da titolare per il match dell’Olimpico: resta da capire se l’allenatore romano si affiderà ad una mediana più ordinata confermando il nazionale portoghese al fianco dell’ex Cagliari, o se non vorrà rinunciare alla tenacia e allo spirito di sacrificio della mezz’ala norvegese.