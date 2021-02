Lazio Sampdoria, Tuttosport esagera: mancano due rigori ai blucerchiati

Davide Massa insieme alla sua squadra arbitrale è stato promosso dai due quotidiani sportivi su tre per la direzione di gara

Direzione di gara tranquilla per Davide Massa in Lazio-Sampdoria. Il fischietto ligure non sbaglia quasi nulla ed è molto lucido nell’episodio chiave del match: il possibile fallo da rigore di Musacchio su Quagliarella. La decisione di non assegnare i penalty ai blucerchiati è stata giudicata corretta da due quotidiani sportivi su tre, che l’hanno promosso nelle pagelle.

Tuttosport invece gli rifila una pesante bocciatura asserendo che mancherebbe non uno ma ben due rigori ai blucerchiati.

GAZZETTA DELLO SPORT – «Unico episodio discusso è il contrasto nel finale tra Musacchio e Quagliarella in area laziale. Le immagini non chiariscono, la decisione di non fischiare sembra corretta». VOTO 6

CORRIERE DELLO SPORT – «Direzione lucida in cui interpreta bene l’episodio chiave (non è da rigore il contrasto tra Musacchio e Quagliarella). Nel finale rovente estrae diversi gialli». VOTO 6.5

TUTTOSPORT – «Due rigori mancanti: tocco di mano di Milinkovic-Savic e Musacchio su Quagliarella. Due episodi, zero Var. Perchè?». VOTO 4.5