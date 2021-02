Lazio Sampdoria 1-0 LIVE: Immobile a un passo dal gol

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Lazio Sampdoria 1-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

4′ Discesa di Patric – Discesa di Patric, pallone per Immobile che prova il velo per Correa: il tocco di ritorno del Tucu é peró errato.

6′ Chance per la Lazio – Cross di Milinkovic-Savic dalla destra ben bloccato da Audero. La Lazio aumenta la pressione

10′ Correa si incarta – Bel uno-due tra Immobile e Correa con l’argentino che entra in area e anziché tirare si incarta e si porta la palla sul fondo

13′ Reina rischia su Quagliarella – Il portiere prova un dribbling su Quagliarella e quasi perde il pallone, lo spagnolo rischia di regalare il vantaggio alla Samp.

14′ Attacca la Sampdoria – Prima discesa sulla sinistra di Keita Balde che giunto nei pressi del lato corto dell’area prova a pescare Quagliarella con un cross che finisce in fallo laterale

19′ Poche occasioni – Partita molto tattica, le due squadre si stanno affrontando a centrocampo con la Samp che sta concedendo pochissimi spazi alla Lazio.

21′ Luis Alberto vicino al gol – Ottima azione orchestrata da Correa e Luis Alberto con quest’ultimo che riceve lo scarico dell’argentino e da posizione defilata in area si fa respingere in angolo il tiro

23′ GOL DELLA LAZIO – La Lazio recupera palla con Milinkovic-Savic che pesca Luis Alberto il quale rientra sul destro e scarica un tiro imparabile per Audero deviato leggermente da Yoshida

28′ Immobile a un passo dal gol – Luis Alberto scucchiaia un pallone delizioso in area per Immobile il quale al volo non trova la porta

29′ Chance per Keita Balde – Cross arcuato dalla destra di Candreva: colpo di testa sul secondo palo di Keita viene controllato in due tempi da Reina. Il gioco era comunque fermo per un fallo in attacco di Gastón Ramírez su Marusic.

30′ Immobile vicinissimo al gol – Acerbi pesca Immobile in area che da posizione impossibile libera il mancino: salva tutto Audero con un gran riflesso, poi Correa viene murato da Yoshida nel tentativo di ribadire in rete con un colpo di testa.

33′ Tiro di Marusic – Il montenegrino si ritaglia lo spazio per la conclusione dal confine dell’area blucerchiata e apre il piattone. Sinistro non angolato, neutralizzato senza problemi da Audero.

34′ Tiro di Quagliarella – Ingenuità di Acerbi, che nel tentativo di mantenere in campo il pallone innesca alle sue spalle Fabio Quagliarella, che manda alto dalla linea di fondo.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Lazio Sampdoria 1-0: risultato e tabellino

RETE: 23′ Luis Alberto

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Armini, Parolo, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Fares, Muriqi, Caicedo. All. Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal; Ramirez; Keita, Quagliarella. A disp.: Ravaglia, Letica, Tonelli, Bereszynski, Regini, Leris, Ekdal, Askildsen, Jankto, Thorsby, Verre, Damsgaard, Gabbiadini, Torregrossa. All. Ranieri.

ARBITRO: Massa

AMMONITO: Adrien Silva