Lazio Sampdoria, Jony: «Dobbiamo continuare a vincere. Oggi c’è il mio esordio all’Olimpico»

Lazio Sampdoria, le parole di Jony nel prepartita della sfida dello Stadio Olimpico ai microfoni di Lazio Style Channel

E’ tutto pronto all’Olimpico per il match fra Lazio e Sampdoria: l’esterno biancoceleste Jony ha parlato nel prepartita della sfida ai microfoni Lazio Style Channel:

«Oggi abbiamo una partita molto difficile da affrontare, la Sampdoria è la seconda volta che la incontriamo e dovremo fare una grande gara. Sarà importante per mantenere il terzo posto in classifica. E’ stata una settimana importante, sarà fondamentale muovere rapidamente il pallone ma sarà anche complicato perché la Samp con Ranieri è migliorata molto, ora corrono tanto e ci mettono grinta».

Jony ha parlato anche a Sky Sport:

«È una gara importante per la squadra e per me perché è l’esordio da titolare all’Olimpico. Voglio sfruttare la fiducia del mister per continuare a fare bene sotto il profilo dei risultati. Lavorando giorno per giorno sono migliorato nella fase difensiva, col tempo migliorerò sempre di più».