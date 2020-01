Lazio Sampdoria, Gabbiadini: «Non sarà per niente facile, giocano da tanti anni insieme»

Lazio Sampdoria, le parole di Manolo Gabbiadini sulla sfida di domani allo Stadio Olimpico ai microfoni di Sky Sport

Manca sempre meno alla sfida di domani che vedrà scontrarsi Lazio e Sampdoria, in programma alle 15 allo Stadio Olimpico. Una partita piena di insidie che vede i biancocelesti impegnati a mantenere il record di vittorie consecutive e i blucerchiati continuare la striscia positiva di match. Per preparare il match di domani, l’attaccante Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

«Sarà una partita difficile. La Lazio viene da una striscia positiva lunghissima, però non si sa mai. Noi andiamo a fare la nostra partita e vedremo dopo i novanta minuti. Sono una grande squadra, Immobile continua a fare gol, hanno un grandissimo allenatore, Milinkovic, forse Correa non gioca ed è un vantaggio per noi ma verrà rimpiazzato da un altro alla sua altezza. Giocano insieme da parecchi anni con lo stesso allenatore, quindi giocano a memoria e non sarà assolutamente facile.»