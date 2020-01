Lazio Sampdoria, ecco chi sarà l’arbitro del match: i precedenti

Sarà Chiffi l’arbitro di Lazio-Sampdoria. L’arbitro, della sezione di Padova, sarà coadiuvato dagli Assistenti Vivenzi e Lo Cicero

La Serie A è al giro di boa e la Lazio ritrova la Sampdoria. Stavolta, le due squadre si sfidano all’Olimpico. Il fischio di inizio è in programma per le 15 di domani, i novanta minuti – come si legge sul sito dell’AIA – saranno affidati alla direzione dell’arbitro Chiffi, della sezione di Padova. A coadiuvare il suo lavoro ci saranno gli assistenti Vivenzi e Lo Cicero e il IV Uomo Sacchi; al VAR Manganiello e l’assistente al VAR Costanzo.

PRECEDENTI – Sono solo tre gli incroci tra la Lazio e Chiffi. Nella scorsa stagione contro Empoli e Chievo Verona, dove i biancocelesti hanno rimediato una vittoria ed una sconfitta; contro il Sassuolo in questo nuovo campionato, che ha visto il successo dei ragazzi di Inzaghi.