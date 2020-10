Lazio, Salomone: «Mercato appena sufficiente, serve un ultimo sforzo»

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato e all’indomani del sorteggio di Champions, ecco le parole di Luigi Salomone

Un girone benevolo per la Lazio. Il percorso in Champions League dei biancocelesti inizierà contro Borussia Dortmund, Zenit San Pietroburgo e Club Brugge: un’occasione per lasciare il segno nell’Europa che conta. La richiesta, però, adesso è una sola: potenziare la squadra con il calciomercato in questi giorni che rimangono. L’appello è stato fatto da Luigi Salomone attraverso le pagine de Il Tempo:

«Sarebbe importante che Lotito facesse un ultimo sforzo in un mercato appena sufficiente. Manca un difensore già pronto, uno adatto al modulo inzaghiano più di quanto non sia Vavro per blindare un reparto messo in crisi dall’Atalanta. Contro Haaland, l’asso del Dortmund sfiorato da Tare quando era ai primi vagiti pallonari, serve qualcosa in più dei giocatori ora in rosa. Con quattro giorni di mercato davanti si può ancora rimediare regalando l’ultimo rinforzo a una squadra che, non appena recupererà tutti gli indisponibili, potrà finalmente fare più rotazioni».