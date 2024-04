Lazio Salernitana, Tudor può contare per l’undici titolare sul rientro di un big: le ultime

Lazio Salernitana, il tecnico croato per il match di questa sera con i campani può contare su un giocatore su un big per l’undici titolare

Finalmente ci siamo, tra poco la Lazio torna in campo per il nuovo turno di campionato e sfiderà in casa la Salernitana di Colantuono.

Per il match contro i campani, Tudor può contare su un rientro importante, vale a dire quello di Manuel Lazzari, il quale ha recuperato dopo il recente infortunio e torna a disposizione del tecnico croato nello scacchiere iniziale.