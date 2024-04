Lazio Salernitana, i tifosi intonano cori per la leggende del passato. E lo striscione...

Lazio-Salernitana, i tifosi intonano cori per le leggende del passato: tra i citati anche l’indimenticato Sinisa Mihajlovic

Continuano ad essere grandi protagonisti di Lazio-Salernitana i tifosi biancocelesti presenti all’Olimpico.

Cori per le leggende del passato, ecco come muta la protesta dei tifosi. La Curva Nord da qualche minuto ha iniziato a cantare a squarciagola i nomi di personaggi come Simeone, Fiorini, Signori, Mihajlovic e il ‘Matador’ Marcelo Salas. Resta in alto e ben in vista, invece, lo striscione contro la squadra.