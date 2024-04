Lazio Salernitana, ecco quando escono i biglietti: il comunicato del club in vista del match in programma il 12 aprile

La Lazio, tramite un comunicato sul sito sslazio.it, ha fatto sapere quando usciranno i biglietti per il match contro la Salernitana. Di seguito la nota ufficiale del club:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che dalle ore 10:00 di domani, lunedì 8 aprile, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Salernitana, in programma venerdì 12 aprile alle ore 20:45.