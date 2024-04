Lazio Salernitana, la reazione di Pedro al gol del vantaggio di Anderson

Lazio Salernitana, al momento della rete realizzata dal brasiliano lo spagnolo ha compiuto un gesto iconico che non è passato inosservato

La vittoria con la Salernitana è fondamentale per la Lazio per rialzare l’umore della squadra e anche per riallacciare il filo con la corsa verso l’Europa. A non passare inosservata durante Lazio-Salernitana è stata la reazione di Pedro al momento del gol di Anderson, con lo spagnolo che si è unito insieme a Tudor nel dare indicazioni alla squadra in particolare mimando il gesto di rimanere con la testa alla partita.