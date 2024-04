Lazio-Salernitana, i precedenti tra le due squadre

Lazio-Salernitana, a pochi giorni dalla gara con la formazione di Colantuono ripercorriamo i precedenti match tra le due squadre

Venerdì sera all’Olimpico la Lazio vuole ripartire dopo l’amara sconfitta nel derby di sabato con la Roma e riallacciare il filo per l’Europa. Di fronte troverà una Salernitana in difficoltà ma che non vuole venire a Roma da comparsa. Venerdì le due squadre si sfideranno per la 13°volta nella loro storia e il bilancio è in parità ossia 6 vittorie per parte, e negli ultimi tre incontri la squadra biancoceleste ne ha vinta una sola ma a Salerno 0-2 il 19 Febbraio 2023