Lazio Salernitana, il brasiliano sblocca subito il match contro i campani portando in vantaggio la formazione di Tudor

Si sblocca il match subito tra Lazio Salernitana, con la formazione di Tudor che apre le marcature del match grazie a Felipe Anderson. Al 7′ il brasiliano in un coast to coast riesce completamente indisturbato a non dare scampo al portiere, e a batterlo alla sua destra.