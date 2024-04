Lazio-Salernitana, ecco l’ultima vittoria all’Olimpico contro i campani -FOTO. Il post pubblicato sui canali social del club

La Lazio torna allo Stadio Olimpico per affrontare la Salernitana di Colantuono, all’ultimo posto in classifica. Per l’occasione, la società biancoceleste ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che ripercorre l‘ultima vittoria della Lazio in casa contro i campani. Era il 7 novembre 2021, la gara era terminata sul risultato di 3-0 grazie alle reti di Immobile, Pedro e Luis Alberto. Di seguito le foto.