Lazio-Salernitana, Colantuono avvisa Tudor: il tecnico punta su quel giocatore per far male ai biancocelesti

Lazio-Salernitana, il tecnico dei partenopei vuole puntare su quel giocatore a centrocampo per creare pericoli alla squadra di Tudor

Venerdì sera torna in campo la Lazio e aprirà il nuovo turno di campionato con la Salernitana per dimenticare anche la sconfitta contro la Roma. Per il match contro i biancocelesti, Colantuono sapendo la difficoltà che vive la sua Salernitana, vuole puntare su quei pochi elementi che ha e fra questi c’è Candreva. L’ex biancoceleste che ha già segnato contro la Lazio, risulta essere colui che a centrocampo ha segnato più gol e fornito più assist in serie A. L’ex Inter è in compagnia di Pulisic e De Ketelaere