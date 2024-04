Lazio Salernitana, Basic vuole esserci all’Olimpico: l’ex biancoceleste vuole la sua rivincita

Lazio Salernitana, Basic non vuole mancare all’appuntamento con il suo derby personale: le sue condizioni

La Lazio tornerà in campo venerdì sera all’Olimpico per il match contro la Salernitana che aprirà la giornata numero 32 di questo campionato.

Una sfida speciale per l’ex biancoceleste Toma Basic che, dopo aver saltato l’ultima gara con il Sassuolo, vuole assolutamente tornare a disposizione per sfidare i suoi ex compagni di squadra. Come spiega Tuttosalernitana.com, nel caso in cui ce la facesse, sarebbe lui il titolare in mediana al fianco di Maggiore.