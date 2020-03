Lazio, Sacchi: «Chapeau al club e a Simone»

Lazio, i complimenti di Arrigo Sacchi sono tutti per i biancocelesti che fino ad ora ha disputato un ottimo campionato

Arrigo Sacchi, nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione sul campionato disputato fin qui dalla squadra di Inzaghi.

«In alta classifica fa meraviglie la Lazio di Simone Inzaghi, tornata tra i top club pur non avendo né la storia né gli investimenti di Inter e Juve. Chapeau al club e a Simone, capace di creare un gruppo motivato, equilibrato e con le idee chiare. Tutti partecipano e tutti sono migliorati individualmente, grazie al lavoro e alle idee. Finora la Lazio è stata, con l’Atalanta, l’espressione calcistica più divertente del campionato. Potrà vincere? Non so predire il futuro, in ogni caso, complimenti».