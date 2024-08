Lazio, Rovella sull’esordio in Serie A: «Era il 2019 e farlo a San Siro davanti alla mia famiglia è stato qualcosa di speciale» . Le parole del giocatore

Nicolò Rovella negli studi della Panini ha ricordato il suo esordio in Serie A con la maglia del Genoa a San Siro contro l’Inter.

Ecco le dichiarazioni del centrocampista della Lazio: “Nel 2019 ho fatto l’esordio in Serie A, due settimane dopo di quello in Coppa Italia che l’ho fatto il giorno prima di compiere 18 anni. Ho giocato contro l’Inter a San Siro. Abbiamo preso una bella batosta (ride, ndr.), però è stata un’emozione incredibile perché ovviamente l’esordio in Serie A è il sogno di ogni ragazzino quando inizia a giocare a calcio. Poi farlo a San Siro davanti alla mia famiglia e ai miei amici è stato qualcosa di speciale che ricorderò per sempre”.