Lazio, Insigne sicuro: «La priorità è rimanere qui: ho una voglia matta di tornare a giocare in Europa. Su Sarri...»

Lazio, Insigne non ha dubbi: «La priorità è rimanere qui: ho una voglia matta di tornare a giocare in Europa. Su Sarri…». Le parole

Lorenzo Insigne è rientrato in Italia. L’ex capitano del Napoli è atterrato all’aeroporto di Fiumicino insieme alla sua famiglia, chiudendo ufficialmente la sua esperienza triennale con il Toronto FC in Major League Soccer. Abbronzato, rilassato e con il sorriso sulle labbra, Insigne ha subito attirato l’attenzione dei cronisti presenti, confermando la sua intenzione di tornare a calcare i campi della Serie A.

Lazio sullo sfondo: il legame con Sarri

Tra le possibili destinazioni, la Lazio resta una suggestione concreta. Il legame con Maurizio Sarri, che lo ha allenato a Napoli tra il 2015 e il 2018 valorizzandolo come esterno offensivo nel suo celebre 4-3-3, potrebbe rappresentare un fattore decisivo. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi biancoceleste continua a circolare con insistenza negli ambienti di mercato.

COME STA – «Sto molto bene. Contento e sereno di essere in Italia».

RITORNO DEFINITIVO – «Sì, è quello che voglio. Ho un procuratore che sta lavorando alla cosa e vediamo che succede. Deciderò non solo per il mio bene ma anche per quello della mia famiglia».

VOCE MERCATO – «Di mercato dico la verità non so nulla. Se ne occupa il mio agente e lui, fin quando non ha qualcosa di concreto in mano, non mi fa mai sapere. E per ora non mi ha detto proprio niente. Per adesso aspettiamo. Ma la priorità è rimanere qui: ho una voglia matta di tornare a giocare in Europa».

LAZIO E SARRI – «La Lazio ha il blocco del mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa. Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata come sanno tutti, vedremo».

APERTURA BIANCOCELESTE – «Parlo così perché io apprezzo il mister come persona e come allenatore. Sono stato bene con lui. E nella vita bisogna sempre sedersi a tavolino prima di decidere. La scelta migliore solamente in questo modo la puoi fare».

