 Lazio, Rovella svela: «Per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo, sono fiducioso di tornare più in forma di prima! Sulla Nazionale...»
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, ha parlato a margine della cena di Natale dei biancocelesti: ecco le sue parole

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha preso la parola a margine della cena di Natale del club, rilasciando alcune dichiarazioni significative dopo il brutto infortunio. Ecco le sue parole riprese dal Corriere dello Sport:

PAROLE – «Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. Sono felice che stia andando tutto bene, ho sofferto tanto e spero di tornare presto in squadra. Questo è stato un periodo tosto, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel e sono fiducioso di tornare più in forma di prima!».

NAZIONALE – «Uno ci pensa sempre, ho un buon rapporto con Gattuso, ci siamo sentiti spesso in questo mese, mi è stato vicino, La Nazionale è il massimo per ogni giocatore, come la Lazio per me. Non vedo l’ora di tornare con la Lazio e di provare ad andare a fare i playoff con la Nazionale».

