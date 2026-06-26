Svolta Reggina: perfezionato il closing, il club passa ufficialmente a Lotito

Svolta Reggina, l’era Claudio Lotito ha inizio! Siglato l’accordo definitivo per la cessione: le ultimissime

Il calcio calabrese volta pagina in modo definitivo. Nella giornata odierna, 26 giugno 2026, si è concluso il lungo e atteso percorso di acquisizione che porta la Reggina sotto l’egida di Claudio Lotito, riporta Il Messaggero. L’accordo è stato formalizzato davanti al notaio alla presenza dei vertici della proprietà uscente, composta da Nino Ballarino e Virgilio Minniti. Il patron della S.S. Lazio, già protagonista in passato di scalate simili nel mondo del calcio, ha deciso di scommettere sul rilancio di una piazza storica, attualmente bloccata in Serie D dopo le note vicende finanziarie del 2023. L’investimento complessivo per questa operazione si attesta su una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro, a cui si sommerà un importante budget dedicato al potenziamento della rosa.

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La Reggina punta al ritorno nel professionismo

L’obiettivo della nuova proprietà è cristallino: costruire una squadra in grado di dominare il campionato dilettantistico e garantire il ritorno immediato della Reggina nel calcio professionistico. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha salutato con favore l’ufficializzazione dell’affare. Attraverso i canali social, il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il buon esito della trattativa, celebrando il passaggio di consegne con lo slogan “Habemus Rhegium”. Per la città, la presenza di una proprietà solida rappresenta un segnale di speranza per risalire la china dopo anni di sofferenze e mancate promozioni, nonostante il ritorno alla denominazione storica di Reggina 1914.

Lotito e la Reggina tra programmazione e nodi normativi

Con la firma arrivata, si apre ora il cantiere della riorganizzazione societaria. All’interno del nuovo organigramma, un ruolo di primo piano sarà verosimilmente ricoperto da Enrico Lotito, già attivo nelle strutture della S.S. Lazio. Resta intanto aperta la questione legata all’articolo 16-bis delle NOIF, che attualmente vieta la multiproprietà nei campionati professionistici. Il patron biancoceleste guarda con ottimismo al futuro, confidando in un riesame delle norme federali da parte del consiglio guidato da Giovanni Malagò prima della scadenza del 2028, che permetterebbe di mantenere la gestione del club amaranto anche in caso di scalata verso la Serie C e oltre. La nuova era Reggina è ufficialmente iniziata.