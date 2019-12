Lazio, l’ex Romulo saluta Roma con saudade

La parentesi con la Lazio è stata breve ma intensa per Romulo: il difensore parte verso Brescia e saluta la città eterna

Finito il mini ritiro del Brescia, in vista della partita contro la Lazio, la squadra torna nell’omonima città ma qualcuno non è contento di lasciare la Capitale.

Romulo è molto legato a Roma, per via della sua parentesi in biancoceleste che è stata tanto breve quanto intensa: sei mesi di pura passione che hanno legato l’esterno a questa città, e sui social non si nasconde postando una storia con sopra scritto «Roma mia».