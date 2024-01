Lazio-Roma, un ex aquilotto si unisce alla festa per il derby vinto ed esterna anche lui la sua gioia social

Possono pure esserci chilometri e chilometri di distanza, ma il primo amore non si scorda mai specialmente dopo una splendida vittoria che vale una semifinale. Lo sa bene Milinkovic, il quale non dimentica la Lazio e in occasione di Lazio-Roma, pubblica un bel post social