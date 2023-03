Lazio-Roma, tensione prima del derby: ferito un agente di polizia

Lazio-Roma, nonostante l’accurato controllo degli agenti purtroppo ci sono stati gli scontri davanti lo stadio ed è stato colpito un agente

A poche ore dalla partita un agente di polizia è rimasto ferito nel corso di un lancio di petardi tra i tifosi laziali e giallorossi. Particolari momenti di tensione si sono registrati vicino un bar nella zona del lungotevere Maresciallo Diaz. Uno dei petardi avrebbe raggiunto un agente ferendolo

Tensione fuori dallo stadio Olimpico di Roma, dove è cominciato l’afflusso delle tifoserie in vista del derby di oggi pomeriggio, alle 18. La polizia in tenuta antisommossa sta blindando l’intera zona attorno all’impianto sportivo, evitando che le tifoserie andassero i contatto fra loro. Immancabili cori e esplosioni di petardi in direzione dei blindati.