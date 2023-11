Lazio-Roma, si va verso il sold out. E la Nord prepara la coreografia…Le ultime verso il derby della Capitale

La Capitale attende il derby di domenica, con Lazio e Roma, che saranno pronte a darsi battaglia in uno stadio Olimpico quasi sicuramente sold out.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sono stati venduti quasi 30000 mila biglietti, che aggiunti ai 33 mila abbonati biancocelesti e i 20 mila giallorossi che saranno presenti allo stadio, ci fa intendere che si andrà verso il tutto esaurito. Sarà spettacolo anche sugli spalti, con la curva Nord che sta preparando una coreografia per accogliere la squadra in campo.