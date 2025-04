Lazio Roma, il club ricorda ai tifosi l’appuntamento del derby con un promo social molto speciale – VIDEO

Lazio Roma, alla vigilia della stracittadina con i giallorossi il club biancoceleste ricorda ai tifosi il match con un bel video social

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domani torna in campo la Lazio nella stracittadina capitolina contro la Roma che vale doppio, non solo per il dominio cittadino ma anche per dare una spallata ai cugini in ottica Champions.

Lo sa bene il club biancoceleste, che in attesa della partita, ricorda sui social il match ai tifosi celebrandolo con un bel video sui social