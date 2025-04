Lazio Roma, Ndika: «Questa partita rappresenta qualcosa di forte. La posta in gioco? È la Champions League»

Lazio Roma, le parole del difensore giallorosso Evan Ndicka sul derby della capitale in programma questa sera

Cresce la tensione in vista dell’imminente derby della Capitale previsto per questa sera sul manto erboso dello Stadio Olimpico. A prendere la parola su questa difficilissima partita è stato il centrale giallorosso Evan Ndicka ai microfoni de L’Equipe.

Il difensore ha infatti espresso le proprie sensazioni in vista della sfida Lazio Roma in programma questa sera alle ore 20:45. Le sue parole sulla partita:

RANIERI – «Dall’arrivo di Ranieri abbiamo fatto un grande ritorno. Ha cambiato tante cose, è nato a Roma, conosce la situazione, la città. È un allenatore davvero molto bravo. Ha quel lato paterno in più, sa come parlarti. Ma qui la situazione è molto variabile: vinci 7 partite ma al 70° minuto pareggi 0-0, la gente non sarà contenta. È una vera passione.»

DERBY – «Questa partita rappresenta qualcosa di forte. Inoltre, quest’anno siamo molto vicini in classifica, il che aumenta la posta in gioco sportiva della Champions League. In città devi sapere che il derby sta arrivando. Nella gara di andata abbiamo vinto 2-0 ed è stata una partita serrata. Sia sul campo che dietro le quinte, ci sono prese in giro. Fa parte del paesaggio. Ma noi giocatori restiamo calmi e pronti.»