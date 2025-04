Lazio Roma, Nainggolan scalpita per la prossima sfida: «Un pronostico per il derby? Ecco che cosa penso»

Lazio Roma, Nainggolan dice la sua sul prossimo incontro di Serie A che contrapporrà i due lati di Roma all’Olimpico: le sue parole

Uno dei beniamini della piazza giallorossa è sicuramente il belga Radja Nainggolan. L’ex centrocampista dell‘Inter, di dichiaratissima fede giallorossa, è intervenuto nel corso della trasmissione ControCalcio per esprimere il suo pensiero sulla prossima sfida di Serie A Lazio Roma. Le sue parole sul derby della Capitale:

«Un pronostico per il derby? Non so, la Lazio viene da una vittoria importante. Quella che vedo meglio? Penso che la favorita sia la Roma, per un semplice motivo: la striscia d’imbattibilità che ha in campionato è certamente a suo favore. Parliamoci chiaro. L’ho detto anche l’altra volta: la Lazio giocava bene ma non arrivavano risultati. La Roma ha pareggiato contro una Juve che ha cambiato allenatore.»