Lazio Roma, Inzaghi si affida ai fedelissimi: solo un nuovo acquisto in campo

Nel match di domani sera tra Lazio e Roma, Simone Inzaghi si affiderà ancora una volta alla vecchia guardia: un solo nuovo acquisto in campo

Simone Inzaghi è deciso ad affidarsi ancora una volta alla vecchia guardia per affrontare la Roma domani sera all’Olimpico, in un match che vale una stagione. Come riporta il Corriere dello Sport ci sarà solo uno dei nuovi acquisti estivi di Tare: Pepe Reina.

Il portiere spagnolo è l’unico, tra i nuovi volti biancocelesti, che fino a questo momento ha convinto Inzaghi. Tanto da guadagnare i gradi da titolare scalzando Strakosha. Quello che ha deluso maggiormente, vista anche la cifra sborsata, è senza dubbio Muriqi, il quale ha collezionato solo 8 presenze in totale. In panchina con lui ci sarà anche Andreas Pereira, rebus tattico di Inzaghi che sembra non riuscire ancora a collocarlo in campo alla perfezione, oltre a Hoedt, Escalante e Akpa Akpro. Ai box causa infortunio Fares che deve ancora dimostrare di valere i 10 milioni spesi per portarlo nella Capitale.