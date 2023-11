Lazio-Roma, i precedenti tra Sarri e Mourinho

Lazio-Roma, il derby sarà anche la sfida tra i due tecnici ed ecco i precedenti tra Sarri e Mourinho: tutti i dettagli

Lazio-Roma non sarà mai una sfida come tutte le altre, e non lo è nemmeno l’incrocio in panchina tra Sarri e Mourinho anche loro protagonisti della gara. Il bilancio per quanto riguarda i precedenti recita quanto segue: i due allenatori si sfidano per la quarta volta nella loro carriera, e la prima è stata in Premier League. Il bilancio vede in vantaggio per 2-1 Sarri .