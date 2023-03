Lazio-Roma, i precedenti tra Sarri e Mourinho: i numeri

Lazio-Roma, Alla vigilia dalla stracittadina capitolina analizziamo il confronto fra I due allenatori ovvero Sarri e Mourinho

Il derby capitolino non è mai una partita come tutte le altre, e quest anno non farà eccezione visto la posta in palio ovvero un piazzamento alla prossima Champions. Oltre ai giocatori in campo, i protagonisti domani saranno Sarri e Mourinho seppur il portoghese è squalificato.

I due allenatori si sfidano per la quarta volta nella loro carriera, e la prima è stata in Premier League. Il bilancio vede in vantaggio per 2-1 il comandante visto anche il recente derby vinto grazie alla rete siglata da Felipe Anderson.