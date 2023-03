Lazio-Roma, ad una settimana dal derby della capitale ecco dove verrà trasmesso il match decisivo per la corsa alla Champions

Neanche il tempo di pensare a giovedì che domenica per la Lazio arriva la delicata sfida contro la Roma, per il derby che vale la corsa Champions. Lazio-Roma inizierà alle ore 18, e sarà trasmesso su Dazn, per i clienti Sky c’è l’opzione Zona Dazn