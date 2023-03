Lazio Roma, Sarri si aggrappa a Milinkovic e Felipe Anderson nella stracittadina

Milinkovic-Savic e Felipe Anderson stanno vivendo stagioni diametralmente opposte: Sarri si aggrappa a loro nel derby

Il derby di domani tra Lazio e Roma dirà moltissimo sulle chance di qualificazione alla prossima Champions League da parte dei biancocelesti. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, Sarri per la stracittadina si affiderà a Felipe Anderson e Milinkovic-Savic vista l’assenza per infortunio di Immobile.

Il Sergente sta vivendo una stagione in chiaroscuro: da dopo il Mondiale non è più lui, prestazioni sottotono e la sensazione di avere la testa altrove. Assente nella gara d’andata per squalifica, domani con la fascia di capitano al braccio il Sergente cercherà di segnare il quarto gol della sua carriera alla Roma.

Discorso diverso per Felipe Anderson: il brasiliano ha segnato contro l’AZ la cinquantesima rete con la maglia della Lazio e nel ruolo di falso nove sembra trovarsi a suo agio visto che dei 9 gol realizzati finora 6 sono arrivati quando impiegato in quella posizione.