Lazio, contro la Roma occhio alla squalifica: ecco chi rischia di saltare il Genoa

Lazio, in occasione della stracittadina contro la Roma i biancocelesti devono fare particolarmente attenzione ai diffidati per il Genoa

La vigilia del derby sta per finire, e questa sera la Lazio potrà finalmente tornare in campo per vincere contro la Roma e vendicare il derby d’andata, ma facendo particolare attenzione ai diffidati.

I biancocelesti infatti hanno come tegole ben due calciatori a rischio squalifica, e qualora venissero sanzionati con un cartellino salterebbero il Genoa. I giocatori in questione sono Belahyane e Isaksen