Lazio, definito il programma di lavoro dei biancocelesti in vista del derby di domenica con la Roma: i dettagli

Lazio, alla luce della stracittadina di domenica con la Roma Baroni ha definito il piano di lavoro per la partita: le ultime

Voltare pagina e ripartire questo è l’obiettivo della Lazio in questi delicatissimi giorni che porteranno la squadra biancoceleste in vista del derby contro la Roma. Il match con i giallorossi era fondamentale già prima della serata nerissima di Bodo, e ora lo è ancora di più perchè una vittoria aiuterebbe a rialzare il morale delle aquile.

A pochi giorni dalla stracittadina contro i giallorossi, il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sottolineando come Baroni ha delineato insieme alla squadra un piano di lavoro in vista di questa delicatissima sfida. Non c’è tempo da perdere e Baroni come sottolinea il quotidiano avrà solo pochi giorni per poter preparare la partita.

La squadra è partita questa notte dalla gelida Norvegia con un volo charter, e quest’oggi svolgerà una sessione di allenamento. Il tecnico potrà contare su una risorsa fondamentale per la sfida contro Ranieri, ossia il ritorno di Rovella a centrocampo che ieri non c’era per squalifica.