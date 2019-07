Serie A – Anticipi, posticipi e giorno del derby di Roma: ecco quando verrà deciso tutto

Il derby tra Lazio e Roma è previsto per la seconda giornata di campionato in programma il 1 settembre, ma la data potrebbe cambiare

Lazio-Roma e Juventus-Napoli. Seconda giornata di Serie A da brividi e vietata ai deboli di cuore. Vista la concomitanza di due big match, è probabile che per ragioni televisive, una venga anticipata al giorno prima. Molto verosimile ipotizzare al momento lo scenario che vedrà il derby anticipato al sabato (quindi il 31 agosto su Dazn), con Sky che così avrebbe l’esclusiva di Juventus-Napoli.

ANTICIPI E POSTICIPI – Nelle prime due giornate si giocherà nella fascia oraria delle 20:45 di domenica, con due anticipi delle 18:00, uno al sabato, l’altro sempre di domenica. La Lega, potrebbe anche optare per un ulteriore posticipo al lunedì per la prima giornata e un anticipo al venerdì per la seconda, ma questo verrà deciso solo nel caso in cui ci dovessero essere di incastri particolari. Il programma degli anticipi e posticipi verrà deciso giovedì primo agosto. Dalla terza giornata, si tornerà alla suddivisione delle partite già viste nella passata stagione, con la sola modifica dell’orario non più alle 20:30, bensì alle 20:45.